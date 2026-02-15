Kerns Geheim-Pläne mit First Lady und Regierung

Es war eben doch kein Hirngespinst: Wochenlang erwog Ex-Kanzler Christian Kern, beim Parteitag am 7. März gegen SPÖ-Chef Andreas Babler in den Ring zu steigen. Gemacht hat er es am Ende nicht, weit gediehen waren aber bereits die Pläne für den Umbau der SPÖ – und der Regierung. Ein Treffen in der Hofburg – und ein Posten für Österreichs First Lady inklusive ...
Kerns Antritt für den Parteivorsitz ist ausgeblieben, die Kern-Spaltung in der SPÖ aber geblieben. Zu weit haben sich etliche gewichtige Rote für den Ex-Kanzler hinausgelehnt, zu deutlich war die Kritik am amtierenden Parteichef Babler – und zu ernst war die für manche so „nervige“ Personaldebatte intern. Nach dem Rückzieher des Ex-Kanzlers hat die „Krone“ aus zahllosen Gesprächen Einblicke in die weit gereiften Planspiele rund um die Rückkehr des Ex-Kanzlers erhalten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.