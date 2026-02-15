Kerns Geheim-Pläne mit First Lady und Regierung

Kerns Antritt für den Parteivorsitz ist ausgeblieben, die Kern-Spaltung in der SPÖ aber geblieben. Zu weit haben sich etliche gewichtige Rote für den Ex-Kanzler hinausgelehnt, zu deutlich war die Kritik am amtierenden Parteichef Babler – und zu ernst war die für manche so „nervige“ Personaldebatte intern. Nach dem Rückzieher des Ex-Kanzlers hat die „Krone“ aus zahllosen Gesprächen Einblicke in die weit gereiften Planspiele rund um die Rückkehr des Ex-Kanzlers erhalten.