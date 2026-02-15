Diese zwei ÖSV-Adler starten im Super-Team-Bewerb

Der Olympia-Nationenbewerb im Skispringen der Männer wird am Montag (19 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Predazzo das erste Mal als „Super-Team“-Wettkampf mit jeweils zwei Athleten ausgetragen. Nun steht fest: Jan Hörl und Stephan Embacher gehen für den ÖSV an den Start!
Die Vierer-Entscheidung mit vielen rot-weiß-roten Erfolgen ist Geschichte. Das neue Format wurde aufgrund der Quotenplatzreduktion eingeführt, kommt aber nicht bei allen gut an. Österreich ist mit Jan Hörl und Stephan Embacher trotzdem Medaillenanwärter.
ÖSV-Duo in den Top-10
Denn im Einzel von der Großschanze war mit Hörl an der fünften und Embacher an der siebenten Stelle nur Rot-weiß-rot in den Top-10 doppelt vertreten.
„Wir haben noch eine Chance, aber viele andere Nationen haben auch zwei starke Leute. Es wird spannend“, sagte Hörl, nachdem er wie seine Teamkollegen wie auf der Normalschanze leer ausgegangen war. „Es ist ein bisschen verhext. Bis jetzt wollte es nicht ganz so sein bei den Spielen“, beklagte der Salzburger.
