Entscheidung gefallen

Diese zwei ÖSV-Adler starten im Super-Team-Bewerb

Olympia
15.02.2026 11:16
Stephan Embacher
Stephan Embacher(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Olympia-Nationenbewerb im Skispringen der Männer wird am Montag (19 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Predazzo das erste Mal als „Super-Team“-Wettkampf mit jeweils zwei Athleten ausgetragen. Nun steht fest: Jan Hörl und Stephan Embacher gehen für den ÖSV an den Start!

0 Kommentare

Die Vierer-Entscheidung mit vielen rot-weiß-roten Erfolgen ist Geschichte. Das neue Format wurde aufgrund der Quotenplatzreduktion eingeführt, kommt aber nicht bei allen gut an. Österreich ist mit Jan Hörl und Stephan Embacher trotzdem Medaillenanwärter. 

Jan Hörl
Jan Hörl(Bild: EPA/FILIP SINGER)

ÖSV-Duo in den Top-10
Denn im Einzel von der Großschanze war mit Hörl an der fünften und Embacher an der siebenten Stelle nur Rot-weiß-rot in den Top-10 doppelt vertreten.

Lesen Sie auch:
Stefan Kraft schaffte es nicht einmal in den zweiten Durchgang.
Trost von Familie
Stefan Kraft: „Das habe ich noch nie erlebt!“
15.02.2026
Hörl als Bester 5.
Wieder nix! ÖSV-Adler auf Großschanze geschlagen
14.02.2026

„Wir haben noch eine Chance, aber viele andere Nationen haben auch zwei starke Leute. Es wird spannend“, sagte Hörl, nachdem er wie seine Teamkollegen wie auf der Normalschanze leer ausgegangen war. „Es ist ein bisschen verhext. Bis jetzt wollte es nicht ganz so sein bei den Spielen“, beklagte der Salzburger.

Olympia
15.02.2026 11:16
