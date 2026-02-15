Spritztour von 16-Jährigem endete in einem Fluss

Eine illegale Spritztour mit dem nicht zum Verkehr zugelassenen Auto seiner Mama endete für einen 16-Jährigen in einem Fluss. Der Bursch setzte sich zwar ohne Führerschein hinter das Steuer des Wagens, hatte dafür aber 1,2 Promille Alkohol intus. Ein Anrainer half dem Verunfallten aus dem Wasser.
Ein 16-Jähriger fuhr am Sonntag gegen 3.50 Uhr das nicht zum Verkehr zugelassene Auto seiner Mutter auf der B130 in Fahrtrichtung Haibach ob der Donau in Oberösterreich. Er verlor dabei die Kontrolle über das Auto und stürzte in den Fluss Aschach. Er konnte sich selbst aus dem stark beschädigten Auto befreien.
Wie durch ein Wunder unverletzt
Ein Anrainer, der durch den Lärm auf ihn aufmerksam wurde, half dem jungen Lenker aus dem Fluss und führte die Erstversorgung durch. Bei dem führerscheinlosen 16-Jährigen wurde ein Alkotest durchgeführt, der mit 1,2 Promille positiv verlief. Der 16-Jährige aus Haibach ob der Donau blieb bei dem Unfall wie durch ein Wunder unverletzt.
