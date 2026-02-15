Spritztour von 16-Jährigem endete in einem Fluss

Wie durch ein Wunder unverletzt

Ein Anrainer, der durch den Lärm auf ihn aufmerksam wurde, half dem jungen Lenker aus dem Fluss und führte die Erstversorgung durch. Bei dem führerscheinlosen 16-Jährigen wurde ein Alkotest durchgeführt, der mit 1,2 Promille positiv verlief. Der 16-Jährige aus Haibach ob der Donau blieb bei dem Unfall wie durch ein Wunder unverletzt.