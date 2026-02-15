Vorteilswelt
Botschaft an ihre Fans

Nach vierter Operation: Vonn aus Spital entlassen!

Olympia
15.02.2026 10:54
Lindsey Vonn wurde aus dem Krankenhaus entlassen.
Lindsey Vonn wurde aus dem Krankenhaus entlassen.(Bild: Krone KREATIV/AFP/instagram.com/lindseyvonn)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der schwer gestürzte Skistar Lindsey Vonn hat sich am Samstag erneut aus dem Krankenhaus in Treviso gemeldet. Die US-Amerikanerin berichtete von einer gut verlaufenen, bereits vierten Operation und freut sich, dass sie nun in die USA zurückreisen kann. Auch nach ihrem Sturz bei den Olympischen Spielen denkt sie schon wieder ans Skilaufen. Schon am Sonntag checkte Vonn nach einem einwöchigen Aufenthalt aus dem Spital aus und trat die Heimreise an.

0 Kommentare

Die 41-jährige Olympiasiegerin von 2010, die auch die zweiterfolgreichste Skiläuferin aller Zeiten ist, hatte sich eine komplexe Schienbeinfraktur zugezogen. „Die Operation heute ist gut verlaufen! Zum Glück werde ich endlich in die USA zurückreisen können“, erklärte Vonn auf Instagram. Sobald sie zurückgekehrt sei, werde sie weitere Updates über ihre Verletzung geben. Auch in den USA wird sie sich einer weiteren Operation unterziehen müssen.

„War körperlich stärker“
Sie verteidigte einmal mehr ihre Entscheidung für das Rennen. „Ich war bereit, Risiken einzugehen, alles zu geben und Opfer zu bringen für etwas, von dem ich wusste, dass ich es schaffen konnte. Ich gehe lieber das Risiko eines Sturzes ein, als mein Potenzial nicht auszuschöpfen und es später zu bereuen“, erklärte Vonn. „Und ganz ehrlich, körperlich war ich in diesem Moment stärker als oft zuvor. Definitiv stärker als zum Ende meiner Karriere 2019, als ich bei den Weltmeisterschaften die Bronzemedaille gewann“, fügte sie hinzu. Mental sei sie so gut vorbereitet „wie nie zuvor“ gewesen.

Lesen Sie auch:
„Krone“-Sportchef Peter Moizi berichtet über die Olympischen Spiele.
„Krone“-Stopplicht
Olympia-Videos boomen: Ein Herz von Lindsey Vonn
15.02.2026
„Ich war bereit …“
Lindsey Vonn: Schon 4. OP nach Horror-Sturz!
14.02.2026
Weitere OPs nötig
Vonn-Video aus Klinik: So geht es Speed-Queen
13.02.2026
„Krone“-Kolumne
Vonns Comeback ist die perfekte Olympia-Story
13.02.2026
Nach Horror-Foto
„War heikle Situation“: Jetzt spricht Vonns Arzt
13.02.2026

„Die Liebe für das Skifahren bleibt. Ich freue mich noch immer auf den Moment, wenn ich einmal mehr auf der Spitze eines Berges stehen kann. Und das werde ich“, erklärte Vonn kämpferisch.

Olympia
15.02.2026 10:54
