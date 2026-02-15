Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus dem 2. Weltkrieg

Handgranate auf Parkplatz in Olympia-Ort entdeckt

Olympia
15.02.2026 11:27
(Bild: APA-Images / dpa / Hendrik Schmidt)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Auf einem Parkplatz für die Olympischen Winterspiele in Italien ist eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Sprengkörper wurde in der Nähe des Austragungsorts für die Skisprung-Wettbewerbe in Predazzo gefunden, wie die Polizei mitteilte.

0 Kommentare

Normalerweise wird das Parkplatz-Gelände zur Lagerung von Holz genutzt. Die Handgranate sei von Experten entschärft worden. Für die öffentliche Sicherheit habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden, hieß es.

Der Olympia-Parkplatz zwischen den Ortschaften Preddazo und Moena kann sowohl für Busse als auch für Pkw genutzt werden. In Predazzo fand am Samstagabend das Skispringen von der Großschanze statt.

Die Winterspiele mit Mailand und Cortina d‘Ampezzo als offiziellen Gastgeberstädten dauern noch bis kommenden Sonntag. Vor allem in kleineren Austragungsorten wie Predazzo und Antholz wurden dazu Liegenschaften angemietet, um den vielen Besuchern von außerhalb Parkmöglichkeiten zu bieten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
15.02.2026 11:27
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
194.015 mal gelesen
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
134.520 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
118.070 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2354 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
785 mal kommentiert
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
729 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Olympia
Aus dem 2. Weltkrieg
Handgranate auf Parkplatz in Olympia-Ort entdeckt
Entscheidung gefallen
Diese zwei ÖSV-Adler starten im Super-Team-Bewerb
Olympia in Cortina
Monobob: Katrin Beierl nach erstem Lauf nur 13.
Olympia im Ticker
Biathlon: 12,5km-Verfolgung der Herren jetzt LIVE
Brignone führt im RTL
„Hackler“ bei Scheib: Nun muss Aufholjagd her!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf