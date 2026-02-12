In den vergangenen Wochen wuchs die Erwartung, er könnte zurückkehren. Nun hat Kern abgesagt. Skeptiker von Parteichef Andreas Babler sahen in ihm die letzte große Chance, doch die geschlossene Front blieb aus: Babler bleibt und die internen Grabenkämpfe scheinen vorerst vorüber. Unsere Frage vom 12. Februar lautet daher: „Kern sagt ab: Kommt die SPÖ jetzt zur Ruhe?“