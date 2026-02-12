Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Kern sagt ab: Kommt die SPÖ jetzt zur Ruhe?

Forum
12.02.2026 11:39
Das Duell Babler gegen Kern wurde abgeblasen.
Das Duell Babler gegen Kern wurde abgeblasen.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz Franz Neumayr)
Porträt von Community
Von Community

In den vergangenen Wochen wuchs die Erwartung, er könnte zurückkehren. Nun hat Kern abgesagt. Skeptiker von Parteichef Andreas Babler sahen in ihm die letzte große Chance, doch die geschlossene Front blieb aus: Babler bleibt und die internen Grabenkämpfe scheinen vorerst vorüber. Unsere Frage vom 12. Februar lautet daher: „Kern sagt ab: Kommt die SPÖ jetzt zur Ruhe?“

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Ist mit Kerns Absage der parteiinterne Machtkampf beendet? Kann Babler die Partei einen und neues Vertrauen gewinnen? Oder schwelt der Konflikt innerhalb der SPÖ weiter? Und was erwarten Sie sich von einer starken Sozialdemokratie?

Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
214.641 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
190.226 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
164.261 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1271 mal kommentiert
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
981 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
750 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Wen würden Sie gerne auf den Opernball mitnehmen?
Diskutieren Sie mit!
Das „Krone“-Olympia-Forum!
Frage des Tages
Überlegen Sie, den Job zu wechseln?
Diskutieren Sie mit!
Wie prüde sind Sie?
Diskutieren Sie mit!
Wie effektiv und zielführend ist das AMS noch?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf