Opfer überlebt knapp
Angriff auf 15-Jährigen auf Faschingsfeier: Not-OP
Bei einer Faschingsparty in der Nacht auf Sonntag in Leverkusen wurde ein 15-Jähriger lebensgefährlich verletzt.
Nach ersten Erkenntnissen gerieten Feiernde in Streit, dabei soll der mutmaßliche Täter ein Messer gezogen und auf den 15 Jahre alten Deutschen eingestochen haben. Der Jugendliche erlitt eine lebensgefährliche Verletzung am Oberschenkel. Durch den Stich wurde eine Arterie getroffen, wodurch er erheblich Blut verlor.
Notoperation rettete Leben des Opfers
Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort, bevor er in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert wurde. Inzwischen befindet sich der 15-Jährige nach Angaben der Polizei außer Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter wurde ermittelt. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
