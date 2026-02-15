Angriff auf 15-Jährigen auf Faschingsfeier: Not-OP

Notoperation rettete Leben des Opfers

Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort, bevor er in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert wurde. Inzwischen befindet sich der 15-Jährige nach Angaben der Polizei außer Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter wurde ermittelt. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.