Junge Urlauber attackierten Hotelbesitzer in Tirol

Völlig eskaliert ist in der Nacht auf Sonntag ein Streit vor einem Hotel in St. Anton am Arlberg! Urlaubermädchen wollten mehrere Personen mit auf ihr Zimmer nehmen. Das gefiel den Betreibern nicht. Zwei Burschen bewarfen daraufhin die Besitzer mit Eisklötzen und kratzten die Opfer.
Zur wilden Auseinandersetzung kam es gegen 1.20 Uhr vor dem Beherbergungsbetrieb in St. Anton am Arlberg. Mehrere Mädchen wollten mehrere Burschen mit auf ihr Zimmer nehmen.
Den Hotelbetreibern gefiel dieses Vorhaben jedoch nicht und untersagten es. Zwei jungen Schweden im Alter von 17 und 18 Jahren dürften mit dieser Anweisung jedoch überhaupt nicht einverstanden gewesen sein, woraufhin der Streit eskalierte.
Duo brannten die Sicherungen durch
Die Burschen bewarfen die beiden Besitzer im Alter von 37 und 43 Jahren zunächst mit Eisklötzen. Anschließend warfen sie Dekorationsartikel gegen die Hausfassade, zerrissen einem der Opfer das T-Shirt und kratzten ihre Widersacher.
