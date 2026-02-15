Aufregung um Grönland-Flagge bei Spiel der USA

Während der politisch brisanten Partie entrollten Vita Kalniņa und Alexander Kalnins mehrfach die große weiß-rote Flagge Grönlands. Ihre Aktion sollte Solidarität mit der autonomen Insel zeigen – und Kritik an Trumps Aussagen zur möglichen Übernahme Grönlands ausdrücken. „Als Europäer war es für uns wichtig, dieses Symbol zu zeigen als Symbol der europäischen Einheit, dass wir Grönland unterstützen“, sagte Kalnins der Nachrichtenagentur AP. Laut Bericht leben beide in Deutschland.