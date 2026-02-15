Wie Israel um jede einzelne Geisel kämpfen musste

Das israelische Militär und die Geheimdienste ergehen sich in Selbstvorwürfen: Man habe am 7. Oktober 2023 versagt, das Heimatland zu schützen. Als die islamistischen Terroristen Israel überfielen, 1200 Menschen massakrierten und 255 in den Gazastreifen entführten. 168 kehrten lebend zurück. 87 kamen in Särgen heim, darunter 38, die erst in der Gefangenschaft kaltblütig ermordet wurden. Zwei konnten noch am 7. Oktober befreit werden. Die „Krone“ bekam Zugang zu Insiderinformationen, die nun ein schärferes Bild zeichnen.