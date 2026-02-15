Vorteilswelt
Geheime Protokolle

Wie Israel um jede einzelne Geisel kämpfen musste

Außenpolitik
15.02.2026 06:00
Die österreichische Geisel Tal Shoham nach seiner Freilassung
Die österreichische Geisel Tal Shoham nach seiner Freilassung
Porträt von Clemens Zavarsky
Von Clemens Zavarsky

Die „Krone“ hatte kürzlich Einblick in Insider-Informationen zum Terrorangriff der islamistischen Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 mit über 1200 Toten und 255 entführten Menschen. Sie zeigen, mit welchen Schwierigkeiten Israel bei der Entscheidungsfindung zu kämpfen hatte. Und was die Hamas in Wirklichkeit im Schilde führte.

Das israelische Militär und die Geheimdienste ergehen sich in Selbstvorwürfen: Man habe am 7. Oktober 2023 versagt, das Heimatland zu schützen. Als die islamistischen Terroristen Israel überfielen, 1200 Menschen massakrierten und 255 in den Gazastreifen entführten. 168 kehrten lebend zurück. 87 kamen in Särgen heim, darunter 38, die erst in der Gefangenschaft kaltblütig ermordet wurden. Zwei konnten noch am 7. Oktober befreit werden. Die „Krone“ bekam Zugang zu Insiderinformationen, die nun ein schärferes Bild zeichnen.

Außenpolitik
15.02.2026 06:00
