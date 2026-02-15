Funkspruch sorgt für Ärger bei ÖSV-Hoffnung Scheib

Die vierfache Saisonsiegerin im Riesentorlauf-Weltcup patzte auf der Tofana in Cortina dann auch beim letzten Übergang, wo einige andere auch Probleme hatten, und liegt als Elfte 1,13 Sekunden hinter der entfesselten Super-G-Olympiasiegerin Federica Brignone (ITA). „Ich wollte den eigentlich ganz anders erwischen, da gerade runter stechen. Es ist bissl eine andere Linie gekommen vom Funkspruch“, ärgert sich Scheib.