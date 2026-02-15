Was hätten Sie sich von Kern erwartet?

Comeback-Pläne oder endgültiger Rückzug: Rund um Christian Kern und die aktuelle Lage in der SPÖ wird derzeit intensiv diskutiert. Kerns Antritt für den Parteivorsitz ist zwar ausgeblieben, die Spaltung in der SPÖ aber geblieben; zu deutlich war die Kritik an Parteichef Andreas Babler, zu ernst die interne Personaldebatte. Was hätten Sie sich in dieser Situation von Kern erwartet?
Unter dem Titel „Plan C“, angelehnt an seinen früheren „Plan A“ – kursierten laut Medienberichten weit gereifte Planspiele für ein Comeback nach dem Parteitag am 7. März. Ende Jänner soll Kern sogar in der Hofburg mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen mögliche Szenarien ausgelotet haben; ein nicht dementierter Termin, der Fragen offenlässt. Gedacht wurde demnach an einen roten Regierungsumbau mit Kern im Finanz- oder bevorzugt Verkehrsressort, Verschiebungen für Peter Hanke, Kulturagenden für Doris Schmidauer sowie Thomas Drozda statt Klaus Seltenheim, ein politisches Luftschloss, das nun wohl nie Realität wird.
Mehr Kante oder mehr Geschlossenheit?
War es ein Fehler, die Erwartungen so hochzuschrauben und dann zurückzuziehen? Hätte Kern tatsächlich für Ruhe sorgen können – oder die Gräben nur vertieft? Und was sagt das alles über den Zustand der SPÖ im Jahr 2026 aus?
Welche Rolle sollte Kern künftig spielen: elder statesman im Hintergrund oder endgültig Geschichte? Kommt die Partei nach seinem Rückzieher zur Ruhe – oder bleibt das Misstrauen bestehen? Was erwarten Sie jetzt von Babler und der Parteiführung? Diskutieren Sie mit, wir freuen uns auf Ihre Einschätzungen zur aktuellen Entwicklung.
