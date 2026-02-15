Was hätten Sie sich von Kern erwartet?

Unter dem Titel „Plan C“, angelehnt an seinen früheren „Plan A“ – kursierten laut Medienberichten weit gereifte Planspiele für ein Comeback nach dem Parteitag am 7. März. Ende Jänner soll Kern sogar in der Hofburg mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen mögliche Szenarien ausgelotet haben; ein nicht dementierter Termin, der Fragen offenlässt. Gedacht wurde demnach an einen roten Regierungsumbau mit Kern im Finanz- oder bevorzugt Verkehrsressort, Verschiebungen für Peter Hanke, Kulturagenden für Doris Schmidauer sowie Thomas Drozda statt Klaus Seltenheim, ein politisches Luftschloss, das nun wohl nie Realität wird.