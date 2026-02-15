Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Forum

Was hätten Sie sich von Kern erwartet?

Community
15.02.2026 11:00
(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz Franz Neumayr)
Porträt von Community
Von Community

Comeback-Pläne oder endgültiger Rückzug: Rund um Christian Kern und die aktuelle Lage in der SPÖ wird derzeit intensiv diskutiert. Kerns Antritt für den Parteivorsitz ist zwar ausgeblieben, die Spaltung in der SPÖ aber geblieben; zu deutlich war die Kritik an Parteichef Andreas Babler, zu ernst die interne Personaldebatte. Was hätten Sie sich in dieser Situation von Kern erwartet?

0 Kommentare

Unter dem Titel „Plan C“, angelehnt an seinen früheren „Plan A“ – kursierten laut Medienberichten weit gereifte Planspiele für ein Comeback nach dem Parteitag am 7. März. Ende Jänner soll Kern sogar in der Hofburg mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen mögliche Szenarien ausgelotet haben; ein nicht dementierter Termin, der Fragen offenlässt. Gedacht wurde demnach an einen roten Regierungsumbau mit Kern im Finanz- oder bevorzugt Verkehrsressort, Verschiebungen für Peter Hanke, Kulturagenden für Doris Schmidauer sowie Thomas Drozda statt Klaus Seltenheim, ein politisches Luftschloss, das nun wohl nie Realität wird.

Mehr Kante oder mehr Geschlossenheit?
War es ein Fehler, die Erwartungen so hochzuschrauben und dann zurückzuziehen? Hätte Kern tatsächlich für Ruhe sorgen können – oder die Gräben nur vertieft? Und was sagt das alles über den Zustand der SPÖ im Jahr 2026 aus?

Welche Rolle sollte Kern künftig spielen: elder statesman im Hintergrund oder endgültig Geschichte? Kommt die Partei nach seinem Rückzieher zur Ruhe – oder bleibt das Misstrauen bestehen? Was erwarten Sie jetzt von Babler und der Parteiführung? Diskutieren Sie mit, wir freuen uns auf Ihre Einschätzungen zur aktuellen Entwicklung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
15.02.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Sonntag
Stark! Mit Philipp Kraft und Stabilität trainieren
Stars & Skandale
Alles Walzer! Das war der Wiener Opernball 2026
Folge von Samstag
Einfach (durch)starten – der Rest kommt von selbst
krone.tv-Moderatorin Sasa Schwarzjirg und „Kronen Zeitung“-Unterhaltungschef Norman Schenz
Logengeflüster im Talk
Was den TV-Kameras am Opernball verborgen blieb
„Einfach großartig“
Am Opernball: Dieser Politiker war Selfie-König
Mehr Forum
Forum
Wie gefährlich sind Temu & Co für unseren Handel?
Diskutieren Sie mit!
Enkeltrick & Co: Wurden Sie schon mal abgezockt?
Frage des Tages
Sieben Euro: Hören Sie jetzt mit dem Rauchen auf?
Diskutieren Sie mit!
Achten Sie beim Autokauf auf die Schadstoffbilanz?
Diskutieren Sie mit!
Was war Ihr schlimmster Kosename?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
194.015 mal gelesen
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
134.520 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
118.070 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2354 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
785 mal kommentiert
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
729 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Community
Krone Plus Logo
Ihre Lebensgeschichten
Leser-Storys: So fand ich meine große Liebe
HAND AUFS HERZ
Wie wichtig ist Ihnen der Valentinstag wirklich?
Frage des Tages
Soll Europa noch mehr aufrüsten?
Diskutieren Sie mit!
Braucht Österreich sechs Volksschuljahre?
Diskutieren Sie mit!
Zivilcourage: Handeln Sie, wenn es ernst wird?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf