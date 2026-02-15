40 Tage ohne Fleisch sind mehr als nur Verzicht

40 Tage als Experiment

Niemand muss nach diesen 40 Tagen Vegetarier bleiben. Die Fastenzeit ist ein Angebot zum Ausprobieren. Vielleicht entdeckt man, dass der Sonntagsbraten mehr bedeutet, wenn er nicht selbstverständlich ist. Oder man merkt, dass unter der Woche kaum etwas fehlt. Vielleicht verändert sich auch der Blick auf das, was man kauft – und woher es kommt!