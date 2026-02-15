Frau wird zehn Meter weit durch Luft geschleudert

Der 30-jährige Mann war gegen 21.15 Uhr mit seinem Pkw von Dornbirn-Stadt in Richtung Hohenems unterwegs. Zur selben Zeit wollte eine 63-jährige Frau auf einem Schutzweg die Fahrbahn überqueren. Der Fahrer reagierte noch mit einer Vollbremsung, doch die Kollision konnte nicht mehr abgewendet werden. Die Frau wurde erfasst, rund zehn Meter weit durch die Luft geschleudert und blieb schwer verletzt liegen.