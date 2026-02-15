Frau wird zehn Meter weit durch Luft geschleudert

Eine 63-jährige Fußgängerin ist Samstagabend im Vorarlberger Dornbirn auf einem Zebrastreifen von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden. Trotz Vollbremsung erfasste der Lenker die Frau derart heftig, dass sie rund zehn Meter durch die Luft geschleudert wurde.
Der 30-jährige Mann war gegen 21.15 Uhr mit seinem Pkw von Dornbirn-Stadt in Richtung Hohenems unterwegs. Zur selben Zeit wollte eine 63-jährige Frau auf einem Schutzweg die Fahrbahn überqueren. Der Fahrer reagierte noch mit einer Vollbremsung, doch die Kollision konnte nicht mehr abgewendet werden. Die Frau wurde erfasst, rund zehn Meter weit durch die Luft geschleudert und blieb schwer verletzt liegen.
Der Unfalllenker sowie anwesende Zeugen leisteten umgehend Erste Hilfe, bis die Rettung eintraf. Die Verletzte wurde ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.
Lenker war nicht alkoholisiert
Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ordnete die Sicherstellung des Unfallfahrzeugs sowie die Klärung des Unfallhergangs mithilfe eines Sachverständigen an.
