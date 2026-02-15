Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufreger bei Olympia

Protest abgeschmettert – aber FIS räumt Fehler ein

Olympia
15.02.2026 11:54
Nach dem olympischen Männer-Langlaufsprint gab es viel Gesprächsstoff.
Nach dem olympischen Männer-Langlaufsprint gab es viel Gesprächsstoff.(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Finnlands Protest gegen die Wertung des olympischen Männer-Langlaufsprints bleibt erfolglos. Wie der Weltverband FIS auf Anfrage mitteilte, sind die Fristen für einen möglichen Einspruch abgelaufen und nicht mehr zulässig. 

0 Kommentare

Die Finnen hatten zwei Vorfälle, die Norwegen und die USA betrafen, beim Sprint-Wettkampf am Dienstag moniert. Es gewann der Norweger Johannes Hösflot Kläbo vor Ben Ogden (USA) und Oskar Opstad Vike (NOR), der Finne Lauri Vuorinen war Vierter.

Fristen bereits abgelaufen
Der finnische Skiverband und das Nationale Olympische Komitee warfen dem Weltverband vor, gegen seine eigenen Regeln und das Fair-Play-Prinzip verstoßen zu haben. Wie der Weltverband mitteilte, hätte ein Protest gegen einen anderen Athleten oder dessen Ausrüstung spätestens 15 Minuten nach Veröffentlichung der inoffiziellen Ergebnisse eingelegt werden müssen. Der finnische Protest erfolgte aber erst am Samstag.

Zudem sei auch die Frist für die Einlegung einer Berufung gegen eine Jury-Entscheidung – spätestens 48 Stunden nach Veröffentlichung der offiziellen Ergebnisse – inzwischen abgelaufen.

Lesen Sie auch:
Hoesflot Kläbo zeigt stolz seine Goldmedaille – das schmeckt nicht allen.
Es geht um Kläbo
Schummel-Ärger: Finnland legt Protest ein
14.02.2026
Foto veröffentlicht
Schummel-Ärger: Flasche sorgt für Olympia-Wirbel
14.02.2026

Wachskessel und Flasche
Bei dem Rennen hatte die FIS dem norwegischen Serviceteam eine Ausnahmegenehmigung erteilt, einen Wachskessel während des Sprint-Vorlaufs im Servicebereich zu nutzen. Das ist eigentlich nicht erlaubt. Die anderen Nationalteams wurden von der FIS nicht über diese Möglichkeit informiert.

Zudem hatte das US-Team eine verbotene Flüssigkeit (Bild oben) in den Servicebereich mitgebracht. Die FIS entschuldigte sich in diesem Fall später für ihr Vorgehen und räumte einen Fehler ein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
15.02.2026 11:54
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
194.781 mal gelesen
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
141.364 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
111.109 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2355 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
745 mal kommentiert
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
732 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Olympia
Olympia-Entscheidung
LIVE: Gelingt Julia Scheib die große Aufholjagd?
Olympia in Cortina
Monobob: Katrin Beierl nach erstem Tag nur 17.
Das gab es noch nie
Neunte Goldmedaille! Superstar schreibt Geschichte
„Ich bin ganz perplex“
Millauer verpasst Finale im Snowboard-Slopestyle
Doping-Fall von Russen
Österreicher erhielten nachträglich Medaillen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf