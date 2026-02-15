Protest abgeschmettert – aber FIS räumt Fehler ein

Finnlands Protest gegen die Wertung des olympischen Männer-Langlaufsprints bleibt erfolglos. Wie der Weltverband FIS auf Anfrage mitteilte, sind die Fristen für einen möglichen Einspruch abgelaufen und nicht mehr zulässig.
Die Finnen hatten zwei Vorfälle, die Norwegen und die USA betrafen, beim Sprint-Wettkampf am Dienstag moniert. Es gewann der Norweger Johannes Hösflot Kläbo vor Ben Ogden (USA) und Oskar Opstad Vike (NOR), der Finne Lauri Vuorinen war Vierter.
Fristen bereits abgelaufen
Der finnische Skiverband und das Nationale Olympische Komitee warfen dem Weltverband vor, gegen seine eigenen Regeln und das Fair-Play-Prinzip verstoßen zu haben. Wie der Weltverband mitteilte, hätte ein Protest gegen einen anderen Athleten oder dessen Ausrüstung spätestens 15 Minuten nach Veröffentlichung der inoffiziellen Ergebnisse eingelegt werden müssen. Der finnische Protest erfolgte aber erst am Samstag.
Zudem sei auch die Frist für die Einlegung einer Berufung gegen eine Jury-Entscheidung – spätestens 48 Stunden nach Veröffentlichung der offiziellen Ergebnisse – inzwischen abgelaufen.
Wachskessel und Flasche
Bei dem Rennen hatte die FIS dem norwegischen Serviceteam eine Ausnahmegenehmigung erteilt, einen Wachskessel während des Sprint-Vorlaufs im Servicebereich zu nutzen. Das ist eigentlich nicht erlaubt. Die anderen Nationalteams wurden von der FIS nicht über diese Möglichkeit informiert.
Zudem hatte das US-Team eine verbotene Flüssigkeit (Bild oben) in den Servicebereich mitgebracht. Die FIS entschuldigte sich in diesem Fall später für ihr Vorgehen und räumte einen Fehler ein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.