Vermisster Heimbewohner in St. Gilgen aufgespürt
62-Jähriger wohlauf
Ein 62-jähriger Bewohner eines Pflegeheims in Bayerisch Gmain (Deutschland) wurde seit Donnerstagvormittag vermisst. Nach dem Mann war intensiv gesucht worden, da man befürchtete, der Vermisste könne sich örtlich nicht orientieren.
Der Mann war am Donnerstag, 12. Februar, gegen 9 Uhr aus einem Pflegeheim an der Maisstraße weggegangen und nicht mehr dorthin zurückgekehrt.
Am Freitagabend dann das Aufatmen: Der 62-Jährige wurde wohlbehalten in St. Gilgen am Wolfgangsee aufgefunden. Eine örtliche Polizeistreife war auf den Mann aufmerksam geworden.
In Folge wurde er durch diese sowie der Polizei Bad Reichenhall in sein Heim unweit der deutschen Grenze zurückgebracht.
