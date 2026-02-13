„Tschick“ geschmuggelt
Wetterballon-Bande in Polen geschnappt
Mit Wetterballons sollen Schmuggler Zigaretten aus Belarus nach Polen gebracht haben, wurden aber von polnischen Grenzschützern gestoppt. Warum der illegale Transport über die EU-Außengrenze mit Wetterballons nicht das erste Mal war und wie hoch der Wert der bisher sichergestellten Zigaretten ist ...
Die polnische Grenzpolizei hat acht mutmaßliche Zigaretten-Schmuggler festgenommen. Diese hätten mit Wetterballons illegal Tabakwaren aus dem Nicht-EU-Staat Belarus nach Polen gebracht, wie der polnische Innenminister Marcin Kierwiński am Freitag mitteilte. Konkret handelt es sich dabei um acht Festgenommene, vier davon mit polnischer und vier mit litauischer Staatsbürgerschaft, im Alter zwischen 20 und 44 Jahren.
Nun würden ihnen unter anderem schwere Steuerstraftaten und Verstöße gegen das Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit vorgeworfen. Die Mindeststrafe bei einer Verurteilung liege bei drei Jahren Haft.
660.000 Euro an Zigaretten sichergestellt
Zu den Festnahmen kam es in der Woiwodschaft Podlachien (Bundesland Podlachien) im Nordosten Polens. Nach Angaben des polnischen Innenministers erhöhte sich damit die Gesamtzahl der in diesem Jahr gefassten mutmaßlichen Ballonschmuggler auf 16. Der Wert der bisher sichergestellten Zigaretten belaufe sich auf 2,8 Millionen Zloty, umgerechnet rund 660.000 Euro.
Polen hat an der EU-Außengrenze zu Belarus im Jahr 2022 eine rund 180 Kilometer lange und rund 5,5 Meter hohe Barriere mit moderner Überwachungstechnik errichtet. Seither suchen Schmuggler nach Einschätzung des Grenzschutzes nach neuen Wegen und Methoden, um das Hindernis zu überwinden.
