Wetterballon-Bande in Polen geschnappt

Die polnische Grenzpolizei hat acht mutmaßliche Zigaretten-Schmuggler festgenommen. Diese hätten mit Wetterballons illegal Tabakwaren aus dem Nicht-EU-Staat Belarus nach Polen gebracht, wie der polnische Innenminister Marcin Kierwiński am Freitag mitteilte. Konkret handelt es sich dabei um acht Festgenommene, vier davon mit polnischer und vier mit litauischer Staatsbürgerschaft, im Alter zwischen 20 und 44 Jahren.