Preiserhöhungen befeuern den Zigarettenschmuggel

Einen Doppelschlag im Kampf gegen die internationale Tschick-Mafia konnte jetzt das Zollamt Österreich für sich verbuchen, in beiden Fällen wurden die Beamten auf der Ostautobahn (A 4) in Niederösterreich fündig: Im Zuge einer gezielten Kontrolle bei Bruck an der Leitha flog etwa ein Bulgare auf, der im Auto seiner Frau – unter anderem in Hohlräumen und umgebauten Kanistern – massenhaft Zigarettenpackungen versteckt hatte.