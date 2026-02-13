Milliarden-Umsätze im Online-Handel kaum geprüft

Ruf nach mehr Personal

Um das „hohe Steuerausfallsrisiko“ in den Griff zu bekommen, empfiehlt der Rechnungshof dem Finanzministerium eine rasche Aufstockung des Personals sowie den Einsatz automatisierter Risikoanalysen. Es müssten dringend jene Unternehmen aufgespürt werden, die zwar Geschäfte in Österreich machen, aber gar keine Steuern abführen. Bisher verlasse man sich hier oft auf manuelle Recherchen, was angesichts der Datenmengen ineffizient sei.