krone.tv lädt Ihre Familie zu „G.O.A.T“ ein

Am 20.02 laden die Cineplexx Kinos wieder zum Family Fun Friday ein und mit krone.tv können Sie live in Ihrem Cineplexx Kino den neuesten Familienfilm „G.O.A.T- Bock auf große Sprünge“ erleben. Wir verlosen pro Standort 3 Tickets für Sie und Ihre Familie.
G.O.A.T. - BOCK AUF GROSSE SPRÜNGE ist eine originelle Actionkomödie, die in einer reinen Tierwelt spielt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Will, ein kleiner Ziegenbock mit großen Träumen. Er bekommt die einmalige Chance, einem Profiteam beizutreten und Roarball zu spielen – ein kontaktintensiver Hochleistungssport, bei dem die schnellsten und furchterregendsten Tiere der Welt dominieren.
Wills neue Teammitglieder sind daher nicht gerade begeistert, nun eine schmächtige Ziege in ihrer Mannschaft zu haben, doch Will ist wild entschlossen, den Sport zu revolutionieren und ein für alle Mal zu beweisen, dass auch Kleine ganz groß rauskommen können.
Mitmachen und gewinnen
krone.tv lädt Sie und zwei weitere Begleitpersonen nun ein, das spannende Abenteuer von Ziegenbock Will am 20. Februar um 16:00 Uhr in den folgenden Kinos in Österreich zu erleben:
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 16.02, 09:00 Uhr. Wir wünschen Ihnen viel Glück.
