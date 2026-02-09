krone.tv lädt Ihre Familie zu „G.O.A.T“ ein

G.O.A.T. - BOCK AUF GROSSE SPRÜNGE ist eine originelle Actionkomödie, die in einer reinen Tierwelt spielt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Will, ein kleiner Ziegenbock mit großen Träumen. Er bekommt die einmalige Chance, einem Profiteam beizutreten und Roarball zu spielen – ein kontaktintensiver Hochleistungssport, bei dem die schnellsten und furchterregendsten Tiere der Welt dominieren.