Dubiose Goldankäufer: Juweliere schlagen Alarm

Schaden für den Fachhandel

„Leider versuchen immer wieder Anbieter, die in unserer Branche nichts verloren haben, mit scheinbar attraktiven Angeboten Menschen zu übervorteilen. Diese Menschen schaden nicht nur den Betroffenen finanziell, sondern auch dem Ruf des ehrlichen, regionalen Fachhandels“, klagt Paul Mathis, Obmann der Fachgruppe Juweliere. Er und seine Mitstreiter appellieren daher dringend, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Im Zweifel sollten mehrere Angebote bei konzessionierten Fachbetrieben eingeholt werden.