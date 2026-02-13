Was Sie am Valentinstag (nicht) schenken sollten

Was man schenken sollte

„Man kann am Tag der Liebe eigentlich nichts falsch machen, solange man etwas schenkt“, sagt Ganet Babaeva, die Inhaberin von „Velvet Roses“, einem Geschäft im zweiten Wiener Gemeindebezirk, das sich auf Rosen spezialisiert hat. Der Klassiker seien rote Rosen, dennoch sind auch rosa Varianten gerade sehr gefragt. „Manchmal schenken Frauen auch Männern Rosen – dann meistens eine einzelne und oft auch eine blaue“, erzählt Babaeva.