„War heikle Situation“: Jetzt spricht Vonns Arzt

Vonn wollte 16 Jahre nach Gewinn von Abfahrts-Gold in Vancouver bei den Spielen in Italien unbedingt noch eine weitere Olympia-Medaille gewinnen und ging trotz eines kurz zuvor erlittenen Kreuzbandrisses an den Start. Sie erlebte eine sportliche Tragödie. Ihre Zukunft ließ sie bisher offen. Vor dem Saisonhöhepunkt hatte Vonn aber angekündigt, dass sie spätestens nach diesem Winter mit dem Skirennsport aufhören werde.