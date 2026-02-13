Ein Koffer kostet schlappe 85.000 Euro

Wer dem olympischen Shopping-Rausch verfällt, wird Gaudi haben, es aber vielleicht beim Blick auf die Kreditkartenabrechnung bereuen. Und wird für die Heimreise ein zusätzliches Köfferchen benötigen. Die „Krone“ hat bei ihrem Stadtbummel durch Cortina d’Ampezzo einen ganz speziellen Tipp für ein neues Gepäckstück entdeckt.