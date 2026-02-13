Vorteilswelt
16 Jahre nach Tat

Gefasst! Eishockey-Besuch wird Dieb zum Verhängnis

13.02.2026 12:18
Der Übeltäter hatte sich das Spiel zwischen Finnland und der Slowakei anschauen wollen.
Der Übeltäter hatte sich das Spiel zwischen Finnland und der Slowakei anschauen wollen.(Bild: GEPA)
Die Reise zu den Olympischen Winterspielen in Italien ist einem kriminellen Eishockey-Fan aus der Slowakei zum Verhängnis geworden. Der 44-jährige Mann wurde auf einem Campingplatz am Stadtrand von Mailand festgenommen, weil gegen ihn in Italien bereits seit 2010 ein Haftbefehl vorliegt. Damals war er wegen einer Serie von Diebstählen in Geschäften von einem Gericht in Bozen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden.

Der Slowake, der sich für das Spiel der Slowakei gegen Finnland in der neuen Eishockey-Arena von Mailand bereits ein Trikot in den Nationalfarben angezogen hatte, wurde nach italienischen Medienberichten von der Festnahme völlig überrascht. Er wehrte sich auch nicht dagegen. Der nächste Weg führte ihn dann nicht in die Sporthalle, sondern ins Gefängnis: Dort muss er nun eine Reststrafe von fast einem Jahr verbüßen.

Symbolbild
An Bahnstrecken
Anarchisten bekennen sich zu Sabotagen bei Olympia
10.02.2026

Auf die Spur kam die Polizei dem Slowaken aus der Nähe von Bratislava, weil er sich mit seinem Namen ins Unterkunft-Melderegister eingetragen hatte. Das Spiel endete 4:1 für die Slowakei.

13.02.2026 12:18
