Ukraine löst legendäre Freiwilligen-Legion auf

Innovative Verteidigungstaktiken entwickelt

Auch Andrij Spiwak, Stabschef des 2. Bataillons, warnte laut „Le Monde“, dass wertvolles Fachwissen verloren gehen könnte. Die Legion sei die einzige Struktur innerhalb der ukrainischen Armee gewesen, in der alle Offiziere zweisprachig gewesen seien. Rekrutierung und Ausbildung hätten mehrsprachige Teams übernommen. Zudem habe die Einheit innovative Verteidigungstaktiken entwickelt, bei denen Drohnenoperatoren und Infanterie eng zusammenarbeiteten. Trotz Einwänden erhielt das 2. Bataillon lediglich einen befristeten Aufschub bis Mitte Februar.