„Respektsache“: Svancer schimpft über Konkurrenz

Wolf als „Contest-Skifahrerin“

Bereits einen Tag vor den Männern geht die Big-Air-Quali der Frauen in Szene. Lara Wolf wird dabei mit hohen Erwartungen am Start stehen. „Die Trainings waren gut, ich bin gut drauf und freue mich auf den Bewerb.“ Ziel sei es zunächst, ins Finale zu kommen, was laut Wolf auf jeden Fall möglich sein sollte. „Ich bin eine Contest-Skifahrerin und kann auf den Punkt da sein.“