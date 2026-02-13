Dieb sticht zu: Spritzen-Attacke auf Jugendlichen!

Ein dreister Parfüm-Klau endete am Donnerstag in Wien-Meidling mit einer gefährlichen Attacke: Ein 44-Jähriger soll am Nachmittag in einer Drogerie gleich mehrere Parfümflaschen eingesteckt und, ohne zu bezahlen, das Geschäft verlassen haben. Allerdings hatte er nicht mit dem aufmerksamen Ladendetektiv gerechnet ...
Der Detektiv bemerkte den Diebstahl und stellte den Mann noch vor dem Geschäft zur Rede. Er forderte ihn auf, zurück in die Filiale zu kommen. Doch statt Einsicht zu zeigen, eskalierte die Situation dramatisch: Der Tatverdächtige riss sich los, zog plötzlich eine Injektionsspritze aus der Tasche – und stach mehrmals in Richtung des Detektivs!
Mit Jugendlichen Verfolgung aufgenommen
Als dieser zurückwich, ergriff der Verdächtige die Flucht. Drei couragierte Jugendliche, die den Vorfall beobachtet hatten, zögerten keine Sekunde und eilten dem Detektiv zu Hilfe. Gemeinsam nahmen sie die Verfolgung auf – mit Erfolg: In der nahegelegenen Wilhelmstraße holten sie den Flüchtigen ein und rangen ihn zu Boden.
Doch selbst am Boden gab der Mann nicht auf. Im Gerangel soll er einem 16-jährigen Helfer mit der Spritze ins Bein gestochen haben. Der Jugendliche musste vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden.
Mehrere Spritzen gefunden
Alarmierte Beamte der Polizeiinspektion Preindlgasse nahmen den 44-jährigen Staatsbürger der Russischen Föderation schließlich fest. Bei der Durchsuchung wurden nicht nur das mutmaßliche Diebesgut, sondern auch mehrere Spritzen sichergestellt.
Der Mann wurde wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls angezeigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert.
