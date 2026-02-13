Dieb sticht zu: Spritzen-Attacke auf Jugendlichen!

Der Detektiv bemerkte den Diebstahl und stellte den Mann noch vor dem Geschäft zur Rede. Er forderte ihn auf, zurück in die Filiale zu kommen. Doch statt Einsicht zu zeigen, eskalierte die Situation dramatisch: Der Tatverdächtige riss sich los, zog plötzlich eine Injektionsspritze aus der Tasche – und stach mehrmals in Richtung des Detektivs!