Dual-Use-Güter können staatlich abgesichert werden

Sie sind bei der Ausfuhr in Drittstaaten genehmigungspflichtig. Erfolgen kann das mittels Einzel-, Globalgenehmigung (für ein oder mehrere Drittländer, Anm.) oder einer Genehmigung für Großprojekte. Im vergangenen Jahr wurden laut dem Wirtschaftsministerium rund vier Millionen Euro an Exporten in Drittstaaten genehmigt, Dual-Use-Güter machten 744 Millionen Euro aus. Sie gingen vor allem nach Taiwan, Südkorea und China.