Wie wichtig ist Ihnen der Valentinstag wirklich?

Der heilige Valentin, einst ein italienischer Bischof und Märtyrer, wird heute als Schutzpatron der Liebenden und Heiliger der Zärtlichkeit verehrt. Warum gerade er, lässt sich historisch zwar nicht sauber erklären. Aber klar ist: Ohne Valentinstag würde dem Handel etwas fehlen. Immerhin geben Österreicher im Schnitt heuer 85 Euro für ihre Lieben aus. Und wir fragen uns: Sie auch?