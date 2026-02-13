Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

HAND AUFS HERZ

Wie wichtig ist Ihnen der Valentinstag wirklich?

Community
13.02.2026 13:02
Blumen, Geschenke, Schokolade: Für den Valentinstag wird doch viel Geld ausgegeben.
Blumen, Geschenke, Schokolade: Für den Valentinstag wird doch viel Geld ausgegeben.(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Jährlich am 14. Februar begehen wir den Valentinstag als den großen Tag der Verliebten. Da werden Blumen gekauft und die Lieblingsschokolade, in den besten Restaurants Tische reserviert und der Liebesakt zelebriert. Oder? Wie wichtig ist Ihnen der Valentinstag wirklich in Ihrer Beziehung?

0 Kommentare

Der heilige Valentin, einst ein italienischer Bischof und Märtyrer, wird heute als Schutzpatron der Liebenden und Heiliger der Zärtlichkeit verehrt. Warum gerade er, lässt sich historisch zwar nicht sauber erklären. Aber klar ist: Ohne Valentinstag würde dem Handel etwas fehlen. Immerhin geben Österreicher im Schnitt heuer 85 Euro für ihre Lieben aus. Und wir fragen uns: Sie auch?

Wie wichtig ist der 14. Februar wirklich für uns? Wird dieses Datum tatsächlich zum großen Anlass genommen, den wichtigsten Menschen in unserem Leben etwas zu schenken oder unsere Liebe zu feiern? Oder sehen Sie im Valentinstag nicht viel mehr als Geldmacherei?

Gerne möchten wir dieses Thema mit Ihnen erläutern: Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen und Meinungen, teilen Sie Ihre Einstellung dazu mit uns – wir freuen uns auf Sie!

Hand aufs Herz

  • In unserer Serie „Hand aufs Herz“ wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Platz für Ihre ganz persönlichen Erfahrungen in Sachen Liebe, Sex und Beziehungen geben.
  • Teilen Sie also gerne mit uns Ihre Geschichten unten im Forum! Den Usern mit den interessantesten Kommentaren bieten wir die Möglichkeit, ihre persönliche Geschichte in einem Artikel zu erzählen!
  • Achtung: Mit Ihrem Kommentar im Forum unter diesem Artikel erteilen Sie der Redaktion die Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt!

Alles im „Krone+ Liebe“-Newsletter
Ein „Best-of“ Ihrer Kommentare sowie den „Hand aufs Herz“-Artikel lesen Sie in unserem wöchentlichen „Krone+ Liebe“-Newsletter. Abonnieren Sie ihn jetzt! 

Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

  • Nicht vergessen: Damit erteilen Sie der Redaktion Ihre Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
13.02.2026 13:02
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Da konnte Sharon Stone schon wieder strahlen: Der Hollywoodstar mit Sohn Laird und den ...
Emotionaler Opernball
Stone: Was hinter den Kulissen wirklich passierte!
Folge von Freitag
Kommen wir in Bewegung und tun uns etwas Gutes
Opernball-Geflüster
In VIP-Logen: DIESE Geheimnisse wurden gelüftet!
Lena Schaur hat schon seit ihrer frühen Kindheit eine große Leidenschaft fürs Gitarrespielen.
Lena Schaur
„Die Musik hilft mir, Emotionen zu verarbeiten“
Der Opernball sorgte auch in diesem Jahr wieder für viele schöne und aufsehen
Promis, Walzer, Roben
Die allerschönsten Bilder des 68. Opernballs
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Was war Ihr schlimmster Kosename?
Frage des Tages
Soll Europa noch mehr aufrüsten?
Diskutieren Sie mit!
Braucht Österreich sechs Volksschuljahre?
Diskutieren Sie mit!
Zivilcourage: Handeln Sie, wenn es ernst wird?
Frage des Tages
Kern sagt ab: Kommt die SPÖ jetzt zur Ruhe?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.267 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
162.326 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Adabei Österreich
Glamour, Gefühle, Gänsehaut: Das war der Opernball
157.657 mal gelesen
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
968 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Adabei Österreich
Glamour, Gefühle, Gänsehaut: Das war der Opernball
844 mal kommentiert
Mehr Community
Diskutieren Sie mit!
Wen würden Sie gerne auf den Opernball mitnehmen?
Diskutieren Sie mit!
Das „Krone“-Olympia-Forum!
Frage des Tages
Überlegen Sie, den Job zu wechseln?
Diskutieren Sie mit!
Wie prüde sind Sie?
Diskutieren Sie mit!
Wie effektiv und zielführend ist das AMS noch?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf