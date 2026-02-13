Jährlich am 14. Februar begehen wir den Valentinstag als den großen Tag der Verliebten. Da werden Blumen gekauft und die Lieblingsschokolade, in den besten Restaurants Tische reserviert und der Liebesakt zelebriert. Oder? Wie wichtig ist Ihnen der Valentinstag wirklich in Ihrer Beziehung?
Der heilige Valentin, einst ein italienischer Bischof und Märtyrer, wird heute als Schutzpatron der Liebenden und Heiliger der Zärtlichkeit verehrt. Warum gerade er, lässt sich historisch zwar nicht sauber erklären. Aber klar ist: Ohne Valentinstag würde dem Handel etwas fehlen. Immerhin geben Österreicher im Schnitt heuer 85 Euro für ihre Lieben aus. Und wir fragen uns: Sie auch?
Wie wichtig ist der 14. Februar wirklich für uns? Wird dieses Datum tatsächlich zum großen Anlass genommen, den wichtigsten Menschen in unserem Leben etwas zu schenken oder unsere Liebe zu feiern? Oder sehen Sie im Valentinstag nicht viel mehr als Geldmacherei?
Gerne möchten wir dieses Thema mit Ihnen erläutern: Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen und Meinungen, teilen Sie Ihre Einstellung dazu mit uns – wir freuen uns auf Sie!
