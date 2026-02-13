Das sind die erfolgreichsten Olympia-Bundesländer

Sechs Bundesländer mit Medaillen

Ein wenig überraschend kommt die Nummer zwei im Austro-Ranking. Denn da rangiert Niederösterreich dank Benni Karls zweitem und Kathi Hubers erstem Gold-Coup mit ebenfalls zwei Goldmedaillen. Dazu kommt noch Snowboardcross-Bronze durch den gebürtigen St. Pöltner Jakob Dusek. Erst dahinter auf Platz drei kommt mit sieben Silbermedaillen (fünf davon gehen auf das Konto der Rodlerinnen und Rodler, eine holte Manuel Feller mit Vincent Kriechmayr in der Teamkombi und eine Johannes Lamparter in der Nordischen Kombination) und zweimal Bronze. Rang vier teilen sich Oberösterreich und Kärnten mit einer Silbermedaille, die Steiermark scheint dank Conny Hütters Super-G-Bronze seit Donnerstag ebenfalls im rot-weiß-roten Medaillenspiegel auf.