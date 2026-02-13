Viele leere Kilometer in die Oststeiermark

Den letzten vollen Erfolg für die Altacher in Hartberg gab es am 31. Juli 2021 mit einem 2:1. Das war einer der beiden Siege in den zwölf Partien in der Oststeiermark. „Ich erinnere mich sehr gerne an dieses Spiel, es war das zweite in der Saison und deshalb war der Auswärtssieg extrem wichtig“, weiß Altachs Co-Trainer Atdhe Nuhiu. Der damals noch als Spieler mit dabei war – so wie auch Sportdirektor Philipp Netzer. Von der damaligen Formation spielt kein einziger mehr in Altach.