Für den SCR Altach

Viele leere Kilometer in die Oststeiermark

Vorarlberg
13.02.2026 08:25
In Hartberg waren die Altacher in den vergangenen Jahren meist ein gern gesehener Gast.
In Hartberg waren die Altacher in den vergangenen Jahren meist ein gern gesehener Gast.(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Sechsmal fuhren die Kicker des SCR Altach seit 2021 die 705 km lange Strecke nach Hartberg. Nur zweimal davon nahm der Ländle-Bundesligist einen Punkt mit nach Hause. Vier Partien gingen verloren, zweimal spielte man Unentschieden. Ein gern gesehener Gast wollen die Rheindörfler jetzt nicht mehr sein.

0 Kommentare

Den letzten vollen Erfolg für die Altacher in Hartberg gab es am 31. Juli 2021 mit einem 2:1. Das war einer der beiden Siege in den zwölf Partien in der Oststeiermark. „Ich erinnere mich sehr gerne an dieses Spiel, es war das zweite in der Saison und deshalb war der Auswärtssieg extrem wichtig“, weiß Altachs Co-Trainer Atdhe Nuhiu. Der damals noch als Spieler mit dabei war – so wie auch Sportdirektor Philipp Netzer. Von der damaligen Formation spielt kein einziger mehr in Altach.

Altachs jetziger Co-Trainer Atdhe Nuhiu war beim letzten Sieg gegen Hartberg noch aktiv dabei.
Altachs jetziger Co-Trainer Atdhe Nuhiu war beim letzten Sieg gegen Hartberg noch aktiv dabei.(Bild: GEPA)

Die Mannschaft von Trainer Manfred Schmidt wird auch morgen kein Jausengegner sein. Sie spielt – wie auch die Altacher – um einen Platz in der Meistergruppe. „Wir haben schon gehört, dass die Platzverhältnisse im Hartberger Stadion alles andere als gut sein sollen. Zudem sind die ganzen Umstände dort nicht besonders einladend. Das wissen die Hartberger, entsprechend nutzen sie das gut für sich aus“, sagt Nuhiu.

Vor dem Duo Hoffmann/Havel sind die Altacher gewarnt.
Vor dem Duo Hoffmann/Havel sind die Altacher gewarnt.(Bild: GEPA)

Zudem weiß der ehemalige Altach-Stürmer um die Stärke des Angriffsduos Hoffmann/Havel: „Die beiden haben sich offensichtlich gefunden. Wir werden vor allem in den Umschaltsituationen hellwach sein müssen. Die beiden Angreifer dürfen dabei nicht ins Spiel kommen.“

Mohamed Oudraogo muss eine Sperre absitzen.
Mohamed Oudraogo muss eine Sperre absitzen.(Bild: GEPA)

Anreise per Bus
Keine Flugreise gibt es diesmal für die Rheindörfler, sondern dafür heute eine Tagesfahrt mit dem Bus. „Das macht unseren Spielern nichts aus, sie sind lange Reisen gewohnt“, weiß Nuhiu. Mohamed Ouedraogo spart sich diese wegen der Gelbrot-Sperre. Neuerwerbung Rassi Rahman wird den Linksverteidiger ersetzen.

Vorarlberg
13.02.2026 08:25
Vorarlberg
Mehr Vorarlberg
Für den SCR Altach
Viele leere Kilometer in die Oststeiermark
Unfall im Ambergtunnel
24-Jähriger krachte mit Pkw gegen Tunnelwand
Aus U-Haft vorgeführt
Nach Blitzdiebstahl zu Haftstrafen verurteilt
Alessandro Hämmerle
Darum feierte unser Gold-Crosser wie Ronaldo
Zwölftes Edelmetall
Silber! Auch Rodel-Staffel rast zur Medaille
