Viele leere Kilometer in die Oststeiermark

Sechsmal fuhren die Kicker des SCR Altach seit 2021 die 705 km lange Strecke nach Hartberg. Nur zweimal davon nahm der Ländle-Bundesligist einen Punkt mit nach Hause. Vier Partien gingen verloren, zweimal spielte man Unentschieden. Ein gern gesehener Gast wollen die Rheindörfler jetzt nicht mehr sein.
Den letzten vollen Erfolg für die Altacher in Hartberg gab es am 31. Juli 2021 mit einem 2:1. Das war einer der beiden Siege in den zwölf Partien in der Oststeiermark. „Ich erinnere mich sehr gerne an dieses Spiel, es war das zweite in der Saison und deshalb war der Auswärtssieg extrem wichtig“, weiß Altachs Co-Trainer Atdhe Nuhiu. Der damals noch als Spieler mit dabei war – so wie auch Sportdirektor Philipp Netzer. Von der damaligen Formation spielt kein einziger mehr in Altach.
Die Mannschaft von Trainer Manfred Schmidt wird auch morgen kein Jausengegner sein. Sie spielt – wie auch die Altacher – um einen Platz in der Meistergruppe. „Wir haben schon gehört, dass die Platzverhältnisse im Hartberger Stadion alles andere als gut sein sollen. Zudem sind die ganzen Umstände dort nicht besonders einladend. Das wissen die Hartberger, entsprechend nutzen sie das gut für sich aus“, sagt Nuhiu.
Zudem weiß der ehemalige Altach-Stürmer um die Stärke des Angriffsduos Hoffmann/Havel: „Die beiden haben sich offensichtlich gefunden. Wir werden vor allem in den Umschaltsituationen hellwach sein müssen. Die beiden Angreifer dürfen dabei nicht ins Spiel kommen.“
Anreise per Bus
Keine Flugreise gibt es diesmal für die Rheindörfler, sondern dafür heute eine Tagesfahrt mit dem Bus. „Das macht unseren Spielern nichts aus, sie sind lange Reisen gewohnt“, weiß Nuhiu. Mohamed Ouedraogo spart sich diese wegen der Gelbrot-Sperre. Neuerwerbung Rassi Rahman wird den Linksverteidiger ersetzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.