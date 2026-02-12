"Love him so much"
Downhill gold medal followed by marriage proposal for Johnson
In good times and bad: Olympic downhill champion Breezy Johnson crashed in the super-G in Cortina on Thursday, but was still able to take home a title shortly afterwards. She accepted her boyfriend Connor Watkins' marriage proposal in the finish area and is now engaged.
"His words were so beautiful. I just thought about how much I love him," said the American. It had been her dream to get a proposal at the Olympics.
Johnson is also world champion in the downhill and team combined. However, her hopes of another Olympic medal were not fulfilled in Cortina: despite setting the fastest time in the downhill alongside ski queen Mikaela Shiffrin, she finished fourth in the team combined. In the super-G, she was already eliminated in the qualifying round.
