Epsteins Verbindungen reichten bis nach Vorarlberg

In einem vom ORF veröffentlichten E-Mail an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein schwärmt ein unbekannter Verfasser vom Skigebiet Montafon – auch von zwei 15-Jährigen ist die Rede.
Jeffrey Epstein, der wegen sexuellen Missbrauchs verurteilte US-Amerikaner, hatte offenbar Verbindungen, die bis nach Vorarlberg reichten. Das legen E-Mails nahe, die sich in den Akten zu dem Fall befinden und die der ORF veröffentlicht hat. So erhielt der 2019 verstorbene Sexualstraftäter im Jahr 2012 ein Mail von einem anonymisierten Absender, in dem das Montafon als Wintersport-Destination gepriesen wird.
Der Absender, dessen Name von den Behörden geschwärzt wurde, prahlt in dem Mail auch damit, zwei 15-Jährige kennengelernt zu haben, die alles machen würden, was man ihnen sagt. „very obedient boys“ ist da zu lesen, also „sehr gehorsame Buben“. Auf was sich das genau bezieht, ist allerdings nicht klar aus dem Text herauszulesen, da es in dieser Passage auch ums Snowboarden und Filmen geht. Der Absender lässt in dem Mail auch das Tourismusbüro dumm dastehen, denn diesem gegenüber habe er sich als Profi-Filmer ausgegeben und damit gratis Skipässe und ein gratis Apartment ergattert.
Ehemaliger Athlet
Beim Absender könnte es sich um einen Ex-Athleten handeln, der aber vermutlich nicht aus Österreich stammt. Epstein antwortete auf das enthusiastische Mail eher kryptisch mit einem Wort – „Looking“. In weiteren Mails an Epstein wird auch Zürs genannt.
