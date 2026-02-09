Epsteins Verbindungen reichten bis nach Vorarlberg

Der Absender, dessen Name von den Behörden geschwärzt wurde, prahlt in dem Mail auch damit, zwei 15-Jährige kennengelernt zu haben, die alles machen würden, was man ihnen sagt. „very obedient boys“ ist da zu lesen, also „sehr gehorsame Buben“. Auf was sich das genau bezieht, ist allerdings nicht klar aus dem Text herauszulesen, da es in dieser Passage auch ums Snowboarden und Filmen geht. Der Absender lässt in dem Mail auch das Tourismusbüro dumm dastehen, denn diesem gegenüber habe er sich als Profi-Filmer ausgegeben und damit gratis Skipässe und ein gratis Apartment ergattert.