Trump: „Alle wussten, dass Epstein das getan hat“

Donald Trump hat wiederholt erklärt, er habe nichts von Epsteins Vergehen gewusst und den Kontakt vor Jahrzehnten beendet. In dem nun veröffentlichten FBI-Dokument heißt es jedoch, Trump habe 2006 – kurz nach Bekanntwerden des Sexskandals – bei Reiter angerufen und gesagt: „Gott sei Dank hält ihr ihn auf, jeder hat gewusst, dass er das getan hat.“