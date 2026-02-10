Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anruf an Polizeichef

Trump: „Alle wussten, dass Epstein das getan hat“

Ausland
10.02.2026 10:00
Porträt von Mara Tremschnig
Von Mara Tremschnig

Laut einer neuen Veröffentlichung aus den Epstein-Akten soll US-Präsident Donald Trump einem ranghohen Polizeichef im Jahr 2006 gesagt haben, dass „Epsteins Aktivitäten mit minderjährigen Mädchen sowohl in New York als auch in Palm Beach allgemein bekannt seien“.

0 Kommentare

Außerdem gab er an, dass Epsteins langjährige Wegbegleiterin Ghislaine Maxwell „böse“ sei. Diese Angaben stammen laut „Miami Herald“ aus einer FBI-Zusammenfassung eines Interviews mit dem damaligen Polizeichef von Palm Beach, Michael Reiter.

Donald Trump hat wiederholt erklärt, er habe nichts von Epsteins Vergehen gewusst und den Kontakt vor Jahrzehnten beendet. In dem nun veröffentlichten FBI-Dokument heißt es jedoch, Trump habe 2006 – kurz nach Bekanntwerden des Sexskandals – bei Reiter angerufen und gesagt: „Gott sei Dank hält ihr ihn auf, jeder hat gewusst, dass er das getan hat.“ 

Zitat Icon

Gott sei Dank hält ihr ihn auf, jeder hat gewusst, dass er das getan hat.

Donald Trump im Jahr 2006

Außerdem soll Trump zugegeben haben, Epstein einmal besucht zu haben, als auch Teenager anwesend gewesen wären. Daraufhin habe er sich „sofort aus dem Staub gemacht“ („I got the hell out of there“).

Lesen Sie auch:
Ghislaine Maxwell wurde wegen Beihilfe zum sexuellen ‌Missbrauch an minderjährigen Mädchen durch ...
Vor US-Ausschuss
Epstein-Komplizin Maxwell verweigerte die Aussage
09.02.2026
Epstein-Affäre
Nun rollt weiterer Kopf in britischer Regierung
08.02.2026

Die Aussagen stehen im Gegensatz zu Trumps früheren öffentlichen Erklärungen, in denen er betonte, er wisse nichts von Epsteins Missbrauch. Epstein wurde zwar 2019 erneut verhaftet, starb aber im Gefängnis, ohne dass es zur Anklage Prominenter kam.

Die Enthüllung wirft neue Fragen über Trumps Wissen und Rolle im frühen Ermittlungsverlauf gegen Epstein und dessen langjährige Vertraute Ghislaine Maxwell auf. Maxwell sitzt eine 20-jährige Haftstrafe wegen Sexhandels ab. Erst am Montag verweigerte sie vor einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses die Aussage.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf