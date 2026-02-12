Vorteilswelt
Start wie geplant?

Dichter Nebel: Zittern um Damen-Super-G in Cortina

Olympia
12.02.2026 10:35
Dichter Nebel liegt über Cortina!
Dichter Nebel liegt über Cortina!(Bild: APA-Images / dpa / Michael Kappeler)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zittern um den Damen-Super-G in Cortina! Nach strahlendem Kaiserwetter der vergangenen Tage sorgt ausgerechnet dichter Nebel für Unruhe. Der geplante Start um 11.30 Uhr steht auf der Kippe.

0 Kommentare

Das letzte Speed-Rennen der Ski-Stars droht zur Geduldsprobe zu werden. Am Donnerstagvormittag hängt im Olympia-Ort Cortina d’Ampezzo eine dichte Nebelbank über der Strecke. Bei den Verantwortlichen rauchen die Köpfe.

Zwar fand die Besichtigung wie geplant statt, doch eineinhalb Stunden vor Rennbeginn war völlig offen, ob tatsächlich gestartet werden kann. Selbst im Zielraum und im unteren Streckenabschnitt zogen noch dichte Nebelschwaden durch das Gelände.

Cornelia Hütter geht heute auf Medaillenjagd.
Cornelia Hütter geht heute auf Medaillenjagd.(Bild: APA/EXPA)

Auflockerung?
Laut ORF-Meteorologen gibt es zumindest eine vorsichtig positive Prognose: Für die kommenden Stunden wird mit Auflockerung gerechnet. Sollte das Rennen dennoch nicht wie geplant stattfinden können, würde sich der Freitag – eigentlich als Ruhetag vorgesehen – als Ersatztermin anbieten.

Die Startnummern der Österreicherinnen: Puchner (4.), Hütter (10.), Rädler (12.), Ortlieb (23.).

Jetzt heißt es abwarten und hoffen, dass sich der Nebel lichtet und Cortina doch noch zur Speed-Bühne wird.

