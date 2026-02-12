Dichter Nebel: Zittern um Damen-Super-G in Cortina

Zittern um den Damen-Super-G in Cortina! Nach strahlendem Kaiserwetter der vergangenen Tage sorgt ausgerechnet dichter Nebel für Unruhe. Der geplante Start um 11.30 Uhr steht auf der Kippe.
Das letzte Speed-Rennen der Ski-Stars droht zur Geduldsprobe zu werden. Am Donnerstagvormittag hängt im Olympia-Ort Cortina d’Ampezzo eine dichte Nebelbank über der Strecke. Bei den Verantwortlichen rauchen die Köpfe.
Zwar fand die Besichtigung wie geplant statt, doch eineinhalb Stunden vor Rennbeginn war völlig offen, ob tatsächlich gestartet werden kann. Selbst im Zielraum und im unteren Streckenabschnitt zogen noch dichte Nebelschwaden durch das Gelände.
Auflockerung?
Laut ORF-Meteorologen gibt es zumindest eine vorsichtig positive Prognose: Für die kommenden Stunden wird mit Auflockerung gerechnet. Sollte das Rennen dennoch nicht wie geplant stattfinden können, würde sich der Freitag – eigentlich als Ruhetag vorgesehen – als Ersatztermin anbieten.
Die Startnummern der Österreicherinnen: Puchner (4.), Hütter (10.), Rädler (12.), Ortlieb (23.).
Jetzt heißt es abwarten und hoffen, dass sich der Nebel lichtet und Cortina doch noch zur Speed-Bühne wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.