Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Biathletin rastet aus

Sorgen um Heimat: „Trump ist ein riesiger Idiot“

Olympia
12.02.2026 10:21
Die Biathletin Ukaleq Slettemark fand gegen US-Präsident Donald Trump klare Worte.
Die Biathletin Ukaleq Slettemark fand gegen US-Präsident Donald Trump klare Worte.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/FRANCOIS-XAVIER MARIT, GEPA Pictures)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Klare Worte auf der Olympia-Bühne! Die grönländische Biathletin Ukaleq Slettemark nutzt die Winterspiele für ein politisches Statement gegen Donald Trump und für ihre Heimat Grönland. „Wir sprechen viel darüber, und ich bin völlig wütend. Donald Trump ist ein riesiger Idiot“, tobte sie.

0 Kommentare

Die 24-Jährige, die bei Olympia für Dänemark startet, äußerte sich beim dänischen Sender DR Sporten mit drastischen Worten: „Wir sprechen viel darüber, und ich bin völlig wütend. Donald Trump ist ein riesiger Idiot“, sagte sie mit Blick auf die Diskussion um eine mögliche Annexion Grönlands durch die USA.

Im Interview mit der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera wurde sie noch deutlicher: „Ich fahre Ski und schieße mit Platzpatronen, aber wie kann ich diejenigen ignorieren, die mit so explosiven Ideen spielen und sich darauf vorbereiten, mit echten Kugeln zu schießen?“

Ukaleq Slettemark
Ukaleq Slettemark(Bild: GEPA)

Vergleich mit Putin
Slettemark zog sogar einen drastischen Vergleich: „Trump ist so verrückt wie Putin, man weiß nie, ob seine Drohungen Provokationen sind oder ob er es ernst meint. Wir aber wollen einfach in Frieden leben, ruhig und ohne Angst.“

Obwohl der Fokus bei Olympischen Spielen eigentlich auf sportlichen Leistungen liegen sollte, entschieden sich die Geschwister bewusst dafür, die internationale Bühne zu nutzen. „Die stärkste Botschaft, die wir senden können, ist für Dänemark anzutreten“, erklärte die Biathletin.

Wladimir Putin (li.) und Donald Trump
Wladimir Putin (li.) und Donald Trump(Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Gegenüber CNN betonte sie die enge Verbindung zu Dänemark: „Es ist wichtig, dass wir Dänemark als unseren sicheren Hafen haben und dass wir gut zusammenarbeiten können. Ich bin stolz zu zeigen, dass Grönland und Dänemark in diesen Zeiten stark zusammenstehen.“

Zugleich hob sie die kulturellen Unterschiede hervor: „Unsere Kulturen sind so unterschiedlich. In Grönland sind wir nach wie vor ein Volk, das Teil der Natur ist. Wir stellen Geld nicht über die Natur. Wir möchten den Boden nicht ausbeuten, um Mineralien zu gewinnen.“

Die zweimalige Olympionikin schwärmte von ihrer Heimat. „Wir haben so viel Freiheit, so viele unberührte Gebiete, die nicht asphaltiert sind, die keine Gebäude sind, sondern nur reine Berge, reine Flüsse, reine Ozeane.“

Im 15-Kilometer-Rennen belegte sie Rang 52. Sportlich stand sie damit nicht im Rampenlicht – politisch aber umso mehr ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
214.096 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
190.016 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
164.073 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1271 mal kommentiert
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
980 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
735 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Mehr Olympia
Die Diagnose ist da
Bitteres Olympia-Aus: Speed-Spezialistin reist ab
Hier im Ticker
Olympischer Super-G der Damen – ab 11.30 Uhr LIVE
Periode bei Olympia
Star bricht mit einem Tabu: „Dann muss man leiden“
Start wie geplant?
Dichter Nebel: Zittern um Damen-Super-G in Cortina
Olympia-Studio
3 Medaillen: Lamparter und Doppelsitzer im Glück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf