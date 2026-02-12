Sorgen um Heimat: „Trump ist ein riesiger Idiot“

Die 24-Jährige, die bei Olympia für Dänemark startet, äußerte sich beim dänischen Sender DR Sporten mit drastischen Worten: „Wir sprechen viel darüber, und ich bin völlig wütend. Donald Trump ist ein riesiger Idiot“, sagte sie mit Blick auf die Diskussion um eine mögliche Annexion Grönlands durch die USA.