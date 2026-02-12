Kurz nach Comeback: Kai Havertz erneut verletzt

LIVE: Olympia-Medaillenjagd im Super-G der Damen
Die nächste Hiobsbotschaft für Kai Havertz und den FC Arsenal! Nur wenige Wochen nach seinem Comeback hat sich der Stürmer erneut verletzt. Eine Muskelverletzung setzt den Deutschen erneut außer Gefecht.
In den fünf Spielen seit seinem Comeback hatte Havertz mit zwei Toren und zwei Vorlagen geglänzt, in den kommenden Partien wird Trainer Mikel Arteta jedoch erneut auf den 26-Jährigen verzichten müssen.
Englischen Medien zufolge wird Havertz die Spiele gegen Brentford, Wigan, Wolverhampton und Tottenham verpassen.
