3 Medaillen: Lamparter und Doppelsitzer im Glück

Der fünfte Wettkampftag bei den Olympischen Winterspielen bringt drei weitere Medaillen für Österreich. Johannes Lamparter holt Silber im Einzel-Bewerb von der Normalschanze und im Doppelsitzer belohnen sich Selina Egle und Lara Kipp sowie Thomas Steu und Wolfgang Kindl mit Edelmetall. Im Olympia-Studio blicken wir auf die gestrigen Erfolge zurück, stimmen Sie aber auch auf den heutigen Donnerstag ein!