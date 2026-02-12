Vorteilswelt
Wo sie wirklich war

Sharon Stone schwänzte eigenes Dinner im Imperial

Adabei Österreich
12.02.2026 09:56
Toller Coup für Karl Guschlbauer: Der Schaumrollenkönig mein seinem Star Sharon Stone.
Toller Coup für Karl Guschlbauer: Der Schaumrollenkönig mein seinem Star Sharon Stone.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Unbestrittenerweise ist Schaumrollenkönig Karl Guschlbauer DER Coup gelungen, als er Hollywood-Superstar Sharon Stone nach Österreich, heute am Abend zum Opernball lotste. Da stört es auch niemanden, auch den Innviertler Top-Unternehmer nicht, dass die Stone ein, für sie angesetztes Dinner ausließ. Die „Krone“ weiß, wo sie wirklich war.

Das war ein echtes Warm Up nach Maß für den Opernball, als sich ein sehr elitärer Kreis im Wiener Hotel Imperial traf. „Ich bin nur traurig, dass SIE nicht kommt, aber da kann man nichts machen“, lief ADABEI in einen traurig anmutenden Gastgeber Johann Lafer hinein. Anlass für das Top-Dinner war sein heutiger, gemeinsamer Besuch mit Karl Guschlbauer beim Staatsgewalze.

Klassisches Schnitzerl
Da wird dann Sharon Stone aber mit dabei sein, nur an dem Abend wollte sie Kraft tanken. Oder, wie ADABEI ein Vögelchen zwitscherte, beim Plachutta „Gasthaus zur Oper“ gleichzeitig ein Schnitzerl essen.

Schnitzel für Sharon Stone im Gasthaus zur Oper der Familie Plachutta.
Schnitzel für Sharon Stone im Gasthaus zur Oper der Familie Plachutta.(Bild: Gerhard Bartel)

Zeit, um mit Guschlbauer über das Thema Nummer 1 zu sprechen. Er, wie fühlt er sich denn, als neuer „Lugner“? „Aber geh“, winkte er ab, „Ich bin einfach der Guschlbauer . . .“ Cool! Gesichtet: Tobias Moretti, Alfons Haider, Daniel Serafin, Silvia Schneider, Lidia Baich und Max Simonischek.

Folgen Sie uns auf