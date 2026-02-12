Sharon Stone schwänzte eigenes Dinner im Imperial

Das war ein echtes Warm Up nach Maß für den Opernball, als sich ein sehr elitärer Kreis im Wiener Hotel Imperial traf. „Ich bin nur traurig, dass SIE nicht kommt, aber da kann man nichts machen“, lief ADABEI in einen traurig anmutenden Gastgeber Johann Lafer hinein. Anlass für das Top-Dinner war sein heutiger, gemeinsamer Besuch mit Karl Guschlbauer beim Staatsgewalze.