Olympia-Silber, Familie und ein besonderer Zuseher

Es war ein Krimi bis zur letzten Sekunde – und einer, über den sich Österreich freuen darf! Denn im olympischen Doppelsitzerbewerb haben sich unsere Rodler Thomas Steu und Wolfgang Kindl am Mittwoch die Silbermedaille gesichert. Nachdem eine lange andauernde Dopingprobe die Nerven zusätzlich strapaziert hatte, durfte man schließlich im Austria House in Cortina doch noch kurz (am Donnerstag steht der Teambewerb an) mit den Liebsten gemeinsam den Erfolg auskosten. Wolfgang Kindl hatte dabei einen besonderen Zuseher, wie er im Sportkrone-Interview verraten hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.