Olympia-Silber, Familie und ein besonderer Zuseher

Es war ein Krimi bis zur letzten Sekunde – und einer, über den sich Österreich freuen darf! Denn im olympischen Doppelsitzerbewerb haben sich unsere Rodler Thomas Steu und Wolfgang Kindl am Mittwoch die Silbermedaille gesichert. Nachdem eine lange andauernde Dopingprobe die Nerven zusätzlich strapaziert hatte, durfte man schließlich im Austria House in Cortina doch noch kurz (am Donnerstag steht der Teambewerb an) mit den Liebsten gemeinsam den Erfolg auskosten. Wolfgang Kindl hatte dabei einen besonderen Zuseher, wie er im Sportkrone-Interview verraten hat.