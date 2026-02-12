Mann lag nach nächtlichem Sturz verletzt in Bach

Ein 25-Jähriger war am Mittwoch gegen 22 Uhr in Bad Goisern zu Fuß auf dem Nachhauseweg als er im Bereich Höllgraben Hilferufe aus einem Bach hörte. Der Mann folgte den Rufen und bemerkte einen 62-Jährigen, der im Bach lag. Er erkannte, dass dieser aufgrund der steilen Uferböschung nicht in der Lage war, sich aus eigenen Kräften aus seiner misslichen Situation zu befreien. Der 25-Jährige schlug daraufhin per Notruf Alarm.