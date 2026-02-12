Mann lag nach nächtlichem Sturz verletzt in Bach

Ein 25-jähriger Passant kam Mittwochnacht offenbar genau zur rechten Zeit an einem Bach in Bad Goisern in Oberösterreich vorbei. Er hörte Hilferufe eines älteren Mannes, der dort verletzt im Wasser lag. Der Fußgänger setzte sofort die Rettungskette in Gang. Der Verletzte konnte erfolgreich geborgen und ins Spital gebracht werden.
Ein 25-Jähriger war am Mittwoch gegen 22 Uhr in Bad Goisern zu Fuß auf dem Nachhauseweg als er im Bereich Höllgraben Hilferufe aus einem Bach hörte. Der Mann folgte den Rufen und bemerkte einen 62-Jährigen, der im Bach lag. Er erkannte, dass dieser aufgrund der steilen Uferböschung nicht in der Lage war, sich aus eigenen Kräften aus seiner misslichen Situation zu befreien. Der 25-Jährige schlug daraufhin per Notruf Alarm.
Ohne Fremdeinwirkung verunglückt
Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Roten Kreuzes waren rasch vor Ort. Ihnen gelang es, den verletzten und unterkühlten 62-Jährigen schonend mit einer Schleifkorbtrage aus dem Bach zu retten.
Wie sich herausstellte, war der ältere Mann offenbar duch einen Sturz ohne Fremdeinwirkung in seine missliche Lage geraten.
Nach erfolgter Erstversorgung wurde er ins Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.