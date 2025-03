Marterbauer schließt bis 2029 Vermögenssteuern aus

Keine Erbschaftssteuer in acht EU-Ländern

In der Regel wird die Vermögenssteuer einmal jährlich erhoben, Erbschaftssteuern werden erst beim Tod der Schenkerin oder des Schenkers erhoben. Nach Angaben der Tax Foundation gibt es seit 2022 in acht EU-Ländern keine solchen Steuern – neben Österreich sind das Zypern, Estland, Lettland, Malta, Rumänien, die Slowakei und Schweden. In Estland und Lettland sind noch nie eine Erbschafts- oder Nachlasssteuer erhoben worden.