Horror-Foto: Warum Vonn ein Metallgestell trägt

„Wenn der Unterschenkel gebrochen ist, muss man immer auch mit einem Kompartment-Syndrom rechnen. Das heißt, dass die Weichteile durch Einblutungen so geschädigt sind, dass ein Überdruck im Gewebe entsteht und sekundär Gefäße, Nerven und Muskeln geschädigt werden“, schildert Dr. Ulrich Boenisch, Ärztlicher Leiter der Augsburger Hessingpark Clinic, gegenüber der „Bild“. „Dann hat man vermutlich erstmal die Weichteile entlastet und in einem zweiten Schritt dann extern einen Fixateur angelegt, damit die Knochen wieder in die richtige Stellung gebracht werden.“