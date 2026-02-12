Olympia: Das hat etwas leicht Gruseliges an sich

Täglich Erfolgsmeldungen, Österreich lässt die Sporthelden hochleben. Sternstunden, die die Medaillen-Gewinner ein Leben lang begleiten. Bei den Spielen vor Ort hingegen geht alles ruck, zuck. Ende des Bewerbs, Abspielen der Hymnen, Medaillen-Übergabe, Fotos – und weiter geht’s.