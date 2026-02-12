Vorteilswelt
Olympia: Das hat etwas leicht Gruseliges an sich

Olympia
12.02.2026 06:37
„Krone“-Sportchef Peter Moizi
„Krone"-Sportchef Peter Moizi
Porträt von Peter Moizi
Von Peter Moizi
Täglich Erfolgsmeldungen, Österreich lässt die Sporthelden hochleben. Sternstunden, die die Medaillen-Gewinner ein Leben lang begleiten. Bei den Spielen vor Ort hingegen geht alles ruck, zuck. Ende des Bewerbs, Abspielen der Hymnen, Medaillen-Übergabe, Fotos – und weiter geht’s.

Keine feierlichen Zeremonien am Abend, die Stars werden abgefertigt wie Hamburger in einem Fast-Food-Restaurant. Bewerbe in alle Himmelsrichtungen zerstreut, verrückte Distanzen. Die Weitläufigkeit hat einen gravierenden Schönheitsfehler: Es kommt kaum Olympia-Stimmung auf.

  • In Predazzo herrscht zwar ein Leben in den Stadien, doch die Public Viewings gehen meistens ohne Zuschauer über die Bühne. Ab 22 Uhr sind die Straßen leer.
  • In Bormio reisen vor allem Tagestouristen zu den Rennen an, laut wurde es gestern nach dem Super-G nur im Haus der Schweizer.
  • In Cortina geht es wenigstens im Austria House lustig zu, in der Stadt selbst greift die Fadesse um sich. Die meisten Lokale und Bars schließen früh. Gehsteige brauchen aber nicht hochgeklappt werden, weil es meistens gar keine gibt. Phasenweise wirkt es gespenstisch, das Warten auf die Busse im Niemandsland hat sogar etwas leicht Gruseliges an sich. Der positive Aspekt? Spätestens um Mitternacht liegen die meisten Fans im Bett, stehen am nächsten Morgen fit auf. Kräfte müssen auch gespart werden, um die langen Wege zu bewältigen.
