Unsere Medaillenhoffnungen für Olympia-Donnerstag

Die Einsätze der österreichischen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina am Donnerstag:
Ski alpin – Frauen Super-G (11:30)
Cornelia Hütter, Ariane Rädler, Nina Ortlieb, Mirjam Puchner
Skilanglauf – Frauen 10 km Skating (13:00)
Lisa Achleitner, Katharina Brudermann, Magdalena Scherz, Teresa Stadlober
Snowboard – Männer Cross, Qualifikation (13:45)
Alessandro Hämmerle, Jakob Dusek, Lukas Pachner, David Pickl
Rodeln – Team-Staffel (18:30)
Lisa Schulte, Thomas Steu/Wolfgang Kindl, Jonas Müller, Selina Egle/Lara Kipp
Skeleton – Männer, 1. und 2. Lauf (9:30)
Samuel Maier, Florian Auer
