Evelyn Burdecki verzweifelt: Das Kleid passt nicht

Sorgen vor dem Opernball: Eigentlich ist Evelyn Burdecki – die als Stargast bei Adi Weiss und Michael Lameraner antanzt – mit zwei Kleidern für den Ball der Bälle gut ausgerüstet. Doch am Abend vor dem Ball der Schock: Beide passen nicht. Die erste Anprobe wird zum Debakel, das Team versucht Schneider zu erreichen und Ersatzdesigner durchzutelefonieren. Was mit den Kleider nicht stimmt? Wir waren mit krone.tv dabei!