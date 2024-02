Fünf Mythen über die geforderte Erbschaftssteuer

„Der Reiche ist entweder selbst ein Gauner oder der Erbe eines Gauners.“ Ganz so drastisch wie Hieronymus 400 n. Chr. drückt es die heutige SPÖ nicht aus. Dennoch will man gerade den Superreichen mit einer Erbschafts- und Vermögenssteuer an den Kragen. Kritik dafür gibt es von einigen anderen Parteien. Krone+ klärt fünf Mythen im Steuermodell der SPÖ auf.