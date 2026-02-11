Von Rodelbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

Offenbar zu schnell unterwegs war am Dienstag ein 16-jähriger Einheimischer auf der Rodelbahn Lanerköpfl in Niederau in der Wildschönau (Tirol). Der Jugendliche krachte gegen einen Baum.
Es war gegen 10 Uhr, als der 16-Jährige mit einer Rennrodel auf der Rodelbahn im Skigebiet talwärts fuhr. In einer Rechtskurve kam der Bursch über den Rand der Bahn hinaus. In der Folge kollidierte er mit einem Baum abseits der Strecke.
Begleiter schlug Alarm
Ein Begleiter des Burschen sah den Unfall und schlug daraufhin sofort Alarm. Die Pistenrettung versorgte das Opfer vor Ort, anschließend flog der Notarzthubschrauber den Verunglückten ins Krankenhaus Kufstein.
Der junge Mann hatte sich eine Armverletzung zugezogen. Ursache für den Unfall war wohl nicht angepasste Geschwindigkeit.
