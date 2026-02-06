Rodelunfälle im Minutentakt: Serie reißt nicht ab!

Auch zwei Kinder bei Kollisionen verletzt

Am selben Tag, nur etwa 45 Minuten später, war ein Pole (40) mit seiner Tochter (8) auf der Rodelbahn der Hochzeiger Bergbahnen in Jerzens unterwegs. Während der Fahrt bemerkte er mehrere Personen am Rand der Bahn. Den beiden gelang es jedoch nicht mehr rechtzeitig auszuweichen. Die Tochter kollidierte mit einer abgestellten Rodel und zog sich dabei Verletzungen am Oberschenkel zu. Das Mädchen wurde in das Krankenhaus Zams eingeliefert.